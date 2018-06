Echappées belles en pleine nature

Nature et éblouissements

Sur les hauteurs du village de Seilles, entre Namur et Huy, la réserve naturelle de Sclaigneaux, marquée par sa vaste pelouse rase, réunit des milieux naturels très diversifiés. On y trouve aussi des falaises et des éboulis, une ancienne sablière, une zone marécageuse, et plus au nord une lande parsemée de bosquets, de bouleaux, de hêtres, de chênes... Un paradis pour nombre d'espèces menacées en Belgique.

1/07, www.defi-nature.be

Hors-Tempsia : un beau bouquet

La créatrice Agnès De Man ouvre sa maison de Linkebeek en espace d'art indépendant pour mieux accueillir une multitude de talents. L'hortensia, fleur principale de son jardin, lui a inspiré le nom du lieu, hors du temps. En ce moment, vous pouvez apprécier les sculptures de Tamara Van San qui évoquent une végétation colorée et marine, et les dessins de Bénédicte de Brouwer, plissés et tendus de fils aux teintes vives.

Jusqu'au 15/07, http://hors-tempsia.be/fr/

Balades méditatives

On prend le temps d'apprécier le moment présent au gré d'une promenade relaxante. Marche en pleine conscience à Obaix (le 22/07) avec vue sur les Hauts-Pays et le plan incliné de Ronquières, et dans la réserve naturelle de Viesville (le 11/08), le long du canal Charleroi-Bruxelles.

22/07 et 11/08, www.defi-nature.be