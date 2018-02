Féerie lumineuse au Sablon

Aux portes de l'hiver, à quelques semaines des fêtes de fin d'années, ces soirées exceptionnelles permettent de prendre en avance une petite revanche sur le raccourcissement des jours grâce à une véritable féérie lumineuse. Dans une ambiance aussi glamour que gourmande, voici l'occasion idéale de faire plus ample connaissance avec les commerçants d'un des quartiers les plus élégants de la capitale de l'Europe.

L'objectif principal de ces soirées est en effet de créer une ambiance aussi chaleureuse que magique sur la place mais aussi dans les rues adjacentes. Pour ce faire, les organisateurs misent principalement sur l'éclairage et les illuminations, tout en suscitant une cohérence et une unité entre tous les commerces.

Cette année, ces nocturnes verront la création de parcours thématiques destinés à faciliter la découverte des ressources multiples de la place et de ses environs. Trois thèmes seront ainsi proposés: "Arts & Antiquités", "Lifestyle & Luxe" et enfin "Gastronomie et "Art culinaire". Les commerçants animeront ces parcours par la présentation de pièces majeures ou de découvertes exclusives mais également par des créations spéciales et des rappels historiques ainsi que des jeux destinés particulièrement aux enfants.

Concrètement, les visiteurs disposeront d'un plan reprenant chaque lieu à visiter ainsi que la liste des commerçants participants, chacun de ceux-ci disposant d'un point de signal sur leurs vitrines mais également d'un brasero ou d'une lanterne pour une visibilité optimale.

Le point de ralliement de chacun sera le Winter Garden central, aussi festif que joyeux et commun à tous les commerçants. Celui-ci sera entouré d'une véritable forêt de sapins éclairés qui formeront des rues au fil desquelles les visiteurs pourront découvrir des chalets particulièrement élégants et contemporains. Autour de ceux-ci, conteurs, jongleurs, acteurs et danseurs animeront la soirée tandis que des mini-concerts organisés en collaboration avec le Conservatoire royal tout proche apporteront l'ambiance musicale, sur la place mais aussi chez certains commerçants, invités à programmer eux aussi leurs propres animations et performances.

