Fête chinoise

Dans le cadre de l'année du Tourisme Europe-Chine (ECTY 2018), la Commission Européenne, la Mission Chinoise en Europe et ETC (European Travel Commission) ont décidé de mettre sur pied une célébration commune de la fête des lanternes. Cette fête traditionnelle chinoise est célébrée au 15ème jour du 1er mois lunaire, lors de la première pleine lune de l'année. Cet événement chinois majeur qui a lieu cette année le vendredi 2 mars met fin aux célébrations du nouvel an chinois commencées le 1er jour du 1er mois lunaire.

Cet événement verra toute une série de sites historiques, culturels, paysagers ou touristiques se parer des couleurs de la Chine pour les sites européens, des couleurs de l'Europe pour les sites chinois.

Il s'agit de bâtir symboliquement les piliers d'un pont de lumière entre les deux extrémités du continent eurasien, d'où ce nom de Light Bridge choisi pour l'occasion.

A Bruxelles et en Wallonie

A l'instar de 25 sites majeurs en Europe, la Belgique est bien représentée avec, à la Grand Place de Bruxelles, une exposition de lanternes lumineuses géantes de lieux symboliques comme le Temple du Soleil et l'Atomium et autres animaux ou personnages de la littérature classique chinoise. La Wallonie se démarquera en proposant 3 spectacles d'envergure, dignes du pays qui représente, par l'intermédiaire de sa capitale, le coeur de l'Europe.

Dinant, qui avait déjà marqué les esprits en 2017 avec un Nouvel An Chinois au succès incontestable, proposera tout d'abord cette année l'exposition d'énormes lanternes chinoises offertes au public par l'Ambassade de Chine, du 9 marsau 2 avril, dans différents endroits de la ville tels la Croisette, la gare, la place St Nicolas....

A Dinant également, une série de photo-portraits inédits et surprenants, oeuvres du duo d'artistes belgo-chinois, Benoît + Bo seront dévoilées au public, dans les salons de l'Hôtel de Ville.

Le samedi 3 mars, Durbuy et les Grottes de Han-sur-Lesse, associées d'une part en tant que membres de la Maison du Tourisme Famenne-Ardenne et d'autre part du Géopark du même nom, feront jaillir un flux de lumières rouges des profondeurs de la salle du Dôme au ciel étoilé de l'Ardenne en passant par le grand anticlinal, les ponts et les châteaux de Durbuy, le tout au rythme de la pippa chinoise et des danses traditionnelles.

Les Grottes de Han se seront parées de rouge et or pour vous offrir un spectacle souterrain unique. Illuminations, lâcher de lanternes chinoises dans l'immense Salle du Dôme, aux sons envoûtants de la musique au pippa, danses traditionnelles chinoises jalonneront votre balade au coeur de la Grotte. Les animations sont ouvertes à tous, le rendez-vous est fixé à 16 h 15 à la Sortie de la Grotte.

Durbuy aura déjà illuminé de rouge toute une série de sites la veille le soir du vendredi 2 mars, à savoir : Le pont sur l'Ourthe et le parc de Bomal-sur-Ourthe, au pied du château, le parc communal et l'hôtel de ville à Barvaux-sur-Ourthe, les deux ponts de Durbuy, les deux anticlinaux, et, événement très rare, le château du Comte d'Ursel, que le Syndicat d'Initiative et l'Office du Tourisme remercient déjà pour cette faveur. D'autres touches rouges ci et là vont encore accentuer la féerie. Ainsi, le parc des Topiaires, qui fête ses 20 ans cette année, sera aussi de la partie, entre autres partenaires.

Le soir du 3 mars, c'est donc toute de rouge vêtue que Durbuy accueillera à 21 h ceux qui auront déjà assisté à la première partie du spectacle à Han-sur-Lesse ainsi que tous ceux qui sont en villégiature à Durbuy. Depuis l'amphithéâtre du grand anticlinal, ils pourront admirer les jeux de lumières, écouter la deuxième partie de son répertoire du joueur de pippa, et admirer les danses traditionnelles.

Au final, un magnifique feu d'artifice, synchronisé à quelques airs musicaux fidèles au thème, enverra vers l'extrême orient le message de lumière et d'amitié qui fait l'esprit de cette formidable célébration bilatérale.

INFOS

http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/la-fete-des-lanternes-en-wallonie-fete-traditionnelle-chinoise