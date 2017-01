On ne résiste pas à la coccinelle. Souvent, elle fut amenée à "servir" le monde de l'art (qu'il soit urbain ou créé par des grands artistes... pensez aux voitures-jardin de Dali), de la publicité (Louis de Funès lui-même s'y est livré avec humour) et, bien entendu, du monde cinématographique : la numéro "53" ne manquera d'ailleurs pour rien au monde ce double événement ! Une dizaine de ces demoiselles sera installé dans l'espace dédié aux expositions temporaires d'Autoworld qui, comme l'année dernière, reflètera le thème de "Flower Power".

Effectivement, nous continuons à rendre hommage au mouvement hippie qui, bien que né en 1966, n'a fait qu'amplifier durant quatre années. En été 1967 (il y a 50 ans !) eut lieu, à San Francisco, le "Summer of Love".

Si vous aimez les coccinelles VW, si vous êtes nostalgique des années hippies ou si, tout simplement, vous appréciez vous baigner dans l'ambiance unique du musée Autoworld, ne manquez pas cette sympathique petite expo qui se tient du 6/2 au 23/3 à l'Autoworld.

Laurent Voulzy l'a chanté, Autoworld le ressuscite : le pouvoir des fleurs apporte sa dose de douceur et d'évasion dans notre monde ultra technologique. Car, y a environ 50 ans, naissait le mouvement hippie. Et que l'on s'en souvienne avec nostalgie ou distance, il a durablement imprégné une société alors éprise de liberté et d'harmonie. En route avec le mythique Combi T1 qui a vu passer d'innombrables épopées de joyeuses bandes. Certains exemplaires étaient magnifiquement décorés de fleurs multicolores, d'emblèmes hippies et autres délires picturaux. La petite camionnette ultra-polyvalente, synonyme d'évasion et d'aventure, visible sur toutes les routes du globe, grande cousine de la non moins mythique Coccinelle, est au coeur de cette nouvelle exposition. Chemises fleuries et pattes d'éph acceptées mais non exigées !