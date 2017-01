Hanlloween, tout un programme !

HANlloween, une tradition

Cela fait plus de 10 ans que le Domaine des Grottes de Han fait vivre l'esprit d'Halloween à ses visiteurs. Si cette tradition anglo-saxonne rencontre depuis peu un succès grandissant en Europe, il faut noter que le Domaine des Grottes de Han en a été l'un des pionniers en Belgique. Il faut dire que pour accompagner le changement de saison et pendant la période automnale, les idées ne manquent pas aux Grottes de Han: les soirées et matinées spéciales " Brame du cerf", les concerts dans la Grotte, les safaris photo et .... HANlloween.

Un véritable Team building

Au fil de la visite, sous le maquillage d'une sorcière, une commerciale ; dans le rôle d'un loup-garou, un technicien ; dans le personnage d'un mage, un ranger du Parc ou encore, sous le masque d'un vampire, un directeur et bien d'autres encore....

En effet, au-delà d'une animation, il s'agit pour les membres du personnel de participer ensemble à un projet différent des activités classiques du Domaine... tous services confondus et sans hiérarchie.

Les Nocturnes d'Hanlloween

Ces 29, 30 et 31 octobre 2016 17:00 - 17:40 - 18:20 - 19:00 - 19:40

L'occasion pour tous ceux qui adorent se faire peur de vivre une soirée mémorable.

Les soirs d'Halloween, le Domaine propose une balade de 2 km dans les ténèbres où se confrontent les forces du mal ! La Grotte prendra des allures de manoir hanté. Quant au Parc Animalier, il révèlera une facette plutôt inquiétante.

Qui osera braver ces démons assoiffés de chair humaine ?

Hanlloween week

Du 29 octobre au 6 novembre 2016

Les visites de 10h à 16h risquent d'être perturbées, accrochez-vous !

Durant toute la semaine d'Halloween, des parties entières du Domaine seront décorées et animées spécialement pour l'occasion. La Grotte prend des allures de manoir hanté. Les fantômes en prennent possession et déambulent dans les salles et galeries.

Dans le Parc Animalier, une flûte maléfique éveillera les esprits les plus sombres qui hantent le Tivoli.

Quant au restaurant "Le Pavillon", il sera transformé en cimetière des morts-vivants...

INFOS

www.grotte-de-han.be