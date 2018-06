Jamais aussi bien que chez soi !

Qui dit vacances dit bagages à boucler et déplacements plus ou moins laborieux. A moins que... l'on opte pour le staycation. Autrement dit, s'évader en restant chez soi, sans s'infliger de tâches, de coups de fil et d'autres obligations. L'idée ? Se détendre et ne faire que ce dont on a envie. Et en profiter pour redécouvrir son cadre de vie. Nest a compilé pour vous tous les petits bonheurs d'un holistay. De quoi convaincre les globe-trotters les plus férus.