L'Europe "By Night"

Venise, Big Ben à Londres ou encore l'Arc de Triomphe à Paris. Vivez la magie des plus belles villes d'Europe en une seule soirée. Les lieux les plus emblématiques se retrouvent éclairés par un jeu d'ombres et de lumières impressionnant, jusqu'au feu d'artifice renforçant encore plus une ambiance magique qui ravira petits et grands. Dès ce samedi 6 août, et pour trois samedis consécutifs, Mini-Europe se pare de ses couleurs estivales et flamboyantes dans un son et lumières rythmé par les musiques de "Mission Impossible" ou de "La Guerre des Etoiles". Une soirée pleine de surprises, au pied de l'Atomium illuminée. Rendez-vous à 22h 30 pour l'apothéose !

Mini-Europe, Bruparck, 1020 Bruxelles (Laeken)

Tarifs: adulte 15 € / enfant 11,20 € www.minieurope.com