La Nuit européenne des Chauves-souris

Les 25 et 26 août, lors de la Nuit européenne des Chauves-souris, Natagora lève le voile sur les super-pouvoirs de ces animaux étonnants. Partout en Wallonie et à Bruxelles, les volontaires de Natagora vous plongeront dans le monde des chauves-souris au travers de films, animations, balades nocturnes, expos et autres activités.