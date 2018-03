Le rendez-vous des créatifs

Plus de 200 exposants

Réunis en un seul endroit durant quatre jours, les stands de couture, bricolage, peinture, etc., attendent les visiteurs qui auront ainsi l'occasion de faire leur stock de matériel pour toute l'année et pourront réaliser de nouvelles créations.

Pas moins de 50 workshops pour adultes et enfants

Chacun aura l'occasion de laisser libre cours à son imagination. Grâce aux nombreux ateliers proposés, les participants ourront s'adonner à leur passion tout en apprenant de nouvelles techniques.

Aussi bien les adultes que les enfants pourront révéler leurs talents lors de nombreux autres ateliers.

Réservation et programme complet de la Creativa Academy et de la Creativa Kids (samedi et dimanche) disponible sur le site web de Creativa, ainsi que sur la page Facebook.

Une multitude d'animations

Les visiteurs sont invités à se balader dans l'allée de l'inspiration afin d'assister au live painting mural (graffitis) de Benjamin Dubray ; de découvrir les transformations d'objets des Creativemamys ; d'admirer les expositions de broderies de Stéphanie "Fannymaje", et de Sophie "Cocottes et Fil". Sans oublier le coin blog, où le public pourra rencontrer des blogueuses pour un moment de partage au-delà de la "toile" et la grande finale du concours international "Creativa Jeans Award", offrant aux gagnants de nombreux cadeaux, dont un voyage pour deux et une machine à coudre BERNINA d'une valeur de 1.000 €

Nouveau cette année

Les visiteurs du salon Creativa auront également accès à la première édition de "Cake & Sugar", Salon du cake design et de la pâtisserie à Brussels Expo du 9 au 11 mars 2018.

En pratique

Dates :

Creativa : du jeudi 8 au dimanche 11 mars 2018

Cake & Sugar : du vendredi 9 au dimanche 11 mars 2018

Horaires :

de 10 h à 18 h - nocturne le vendredi 9 mars de 15 h à 20 h.

Infos et réservations :

http://brussels.creativa.eu/