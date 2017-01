Le romantisme de Servais dans l'Agenda 2017

Une jolie idée cadeau que cet agenda aux semaines claires, finement illustrées des croquis de Jean-Claude Servais. Pour l'édition 2017, l'auteur de BD et autres récits le plus connu du sud de l'Ardenne a choisi de mettre son héroïne, la sauvage et sensuelle Violette, au centre de l'ouvrage. Dialogues amoureux, nature magnifiée, parfum de douce romance et esprit d'aventure soufflent sur les pages d'un agenda aussi pratique qu'agréable. S'il plaira aux âmes féminines, les messieurs ne devraient pas y être indifférents...

Agenda J.-C. Servais 2017. 140 pages. 16 €