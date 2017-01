Le verre dans tous ses états

La Foire du Verreest désormais le plus important rendez-vous Européen des spécialistes, collectionneurs, chineurs, antiquaires, designers, décorateurs... En un mot, de tous les passionnés du verre ancien et moderne, du cristal mais aussi de l'argenterie.

Provenant de toute l'Europe, les pièces foisonnent, du Val Saint Lambert au Saint Louis, du Vonêche au Baccarat, du Chênée au Murano, du Bohème au Daum.

Touchées avec délicatesse, elles s'exposent, se vendent, s'achètent, s'admirent. Certaines sont uniques, d'autres qu'on pensait introuvables se dénichent comme par enchantement. Il y en a pour tout le monde et pour tous les porte-monnaie.

A La Foire du Verre à Lasne, on est frappé d'emblée par la quantité et la qualité de l'offre, dont celle produite par le passé à la Cristallerie du Val-Saint-Lambert, tant pour l'art de la table que pour la décoration et la collection, et ce, sous un rapport qualité / prix avantageux qui n'existe nulle part ailleurs en Europe.

C'est plus de deux siècles d'une production industrielle belge de grande qualité issue de Vonêche, Namur et Liège qui sont proposés aux visiteurs. Egalement proposés : la rare verrerie antérieure à l'an 1800, des pièces issues des manufactures du Centre et de Boom, les fruits du travail d'artistes belges indépendants, dont des oeuvres du réputé maître verrier Louis Leloup, et d'autres artistes verriers européens contemporains.

La Foire du Verre à Lasne est aussi l'occasion d'une confrontation avec les productions verrières, artistiques et industrielles, originaires de toute l'Europe, dont celles remarquables de la période 1880 - 1980 issues de France, Bohème, Italie et Scandinavie, entre autres.

Les amateurs curieux trouveront là aussi l'occasion d'étoffer leur bibliothèque, qui témoigne en permanence du génie verrier à l'oeuvre à travers 21 siècles de création.

Pour cette 26e édition, la Foire du Verre met à l'honneur, pour la seconde année, le souffleur de verre, un métier de l'art du verre, un savoir-faire qui se transmet de maître en maître.

En pratique

Samedi 1 et Dimanche 2 octobre 2016, de 10 à 18 heures.

Centre Sportif de Lasne-Ohain (Brabant Wallon).

La manifestation est fléchée depuis les grands axes d'accès.

Prix d'entrée : 6 euros, gratuit pour les moins de 16 ans.

Infos : 0495 30 48 17, www.foireduverre.eu