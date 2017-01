Les musées wallons en quelques clics !

Un autre regard sur le musée

Le caractère innovant de la plateforme réside dans l'originalité de ses 6 portes d'entrée. Elles proposent la possibilité au visiteur de découvrir les musées sous un autre regard en l'interpellant à faire le choix d'une action originale à réaliser au sein d'un musée. Manger, boire un verre, offrir un cadeau, amuser les enfants, prendre l'air, vivre une expérience insolite ou encore organiser un événement sont quelques-unes des offres que l'internaute est invité à parcourir.

Une recherche par affinité

La recherche peut également être effectuée selon des critères d'affinité tels que le profil du visiteur (seul, famille, groupe, enseignant, etc.), ses goûts en matière de thématiques (art, archéologie, etc.), ses envies et son choix de localisation. La réponse résultant des choix de l'internaute peut faire l'objet d'un filtrage plus précis s'il le désire.

Des produits touristiques

A côté de l'offre touristique globale proposée par le secteur muséal wallon, la plateforme présente également les produits fédérateurs (Marmaille&Co, Viae Romanae, etc.) initiés par les membres de Musées et Société en Wallonie. Ceux-ci faisant l'objet d'une promotion individuelle et particulière, des noms de domaine propres à chacun d'eux permettent d'avoir accès à la page qui leur est consacrée. La garantie d'une offre de qualité

Sélectionnées pour répondre au mieux aux attentes des visiteurs, les offres proposées sur le site internet ont fait l'objet d'un traitement et d'une qualification toute particulière. A travers celles-ci, le touriste a la garantie de vivre une expérience agréable et originale au sein d'un musée wallon.

INFOS

Le site s'adapte à tous les supports multimédia. Il intègre un service de géolocalisation sur les smartphones permettant au touriste d'affiner son choix et de découvrir une offre spécifique selon le lieu où il se trouve.