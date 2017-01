Marché de l'Avent au château

Au Marché de l'Avent à Deulin, il n'est question que d'objets, de produits, de créations nés de la passion des artisans et des artistes qui leur ont donné forme de leurs mains, de leur imagination, de leur coeur réunis !

En déambulant dans les salons du château, la chapelle, les dépendances, dans tous ces lieux vibrants de l'esprit familial et nimbés d'une lumineuse et festive atmosphère, se succéderont trouvailles et rencontres, découvertes et partages sincères.

Et dans la tour du château, il sera loisible de se restaurer délicatement à toute heure.

Parmi la quarantaine d'exposants, certains sont venus de loin pour la circonstance, ne voulant en aucun cas manquer à l'invitation de Dominique de Harlez d'exposer au Château et de réunir le Beau et le Bon, l'Original et l'Inespéré !

Citons notamment :

Meta Leefkens (chapeaux de paille)

Mari de Meta (argenterie)

Ambre Ethnic

Sylvie Delamotte (plaids)

Crouquet (bois de spa)

Simon de Harlez (mobilier et objets suédois)

William Révoil (huiles d'olive et produit de bouche des Alpilles)

Prune Faux (plumassière)

Foie gras de Floumont

Nadine Cornélis (porcelaine de Noël)

Sophie Douence (sacs à mains)

Bière Ging's

Arélie Dalle - Torelly (abat-jour luminaires)

Jean Bertot (brocante de charme)

Chocolat Defroidmont

Histoire d'Alpaga (écharpes)

Les Saveurs du verger

Madame Dautrimont (parfums)

En pratique

Le vendredi 25 novembre 2015 de 18 h à 23 h. Le samedi 26 novembre de 11 h à 23 h. Le dimanche 27 novembre de 11 h à 18 h.

Entrée : 5 euros avec un vin chaud offert

CHÂTEAU DE DEULIN 6990 Deulin

Accès : Deulin est situé à 110 km de Bruxelles et de Luxembourg. Autoroute E411, sortie 18. Nationale 4, direction Marche-en-Famenne. Au km 92, prendre N929, direction Durbuy. Suivre la route jusque Deulin. GPS : Fronville. Château.

Renseignements : 084 46 66 16, www.espacedeulin.be, Facebook/ChateaudeDeulin