Nouveau: un parcours méditatif à l'Abbaye de Villers-la-Ville

Méditer dans un cadre vert, chargé d'histoire et de bonnes ondes: c'est le projet qu'a imaginé l'Abbaye de Villers, en collaboration avec l'association Émergences - parrainée par Matthieu Ricard - et Ilios Kotsou, docteur en psychologie. "Collaborer à la création d'un sentier méditatif dans un lieu de ressourcement tel que l'Abbaye m'est tout de suite apparu comme opportun", détaille ce dernier. "L'affluence des visiteurs offre l'opportunité de faire découvrir au plus grand nombre ce qu'est la méditation de pleine conscience et ce qu'elle peut apporter au quotidien."

La pleine conscience pour être plus heureux

C'est que la méditation a des dons reconnus pour améliorer le bien-être et la sérénité intérieure! "Apprendre à vivre en pleine conscience, c'est exercer sa capacité à sortir de ses automatismes et à être davantage présent à sa propre vie." Ce tout nouveau sentier méditatif invite le visiteur - néophyte ou adepte du zen - à s'arrêter, observer et à savourer l'instant présent. Pratiquement, huit panneaux jalonnent la promenade. Chacun est une invitation à explorer une attitude du mindfulness: le non jugement, la patience, la générosité...

Méditation en musique ce 20 mai

Ce dimanche, à 16 h 30, des instructeurs seront présents à chaque halte pour guider le visiteur. De 19 h à 21 h, Ilios Kotsou animera un atelier de méditation, en compagnie du violoncelliste Jean-Paul Dessy. Le sentier méditatif sera ensuite accessible tous les jours aux heures d'ouverture de l'Abbaye - l'accès est compris dans le tarif d'entrée du site. Aux plus mordus: l'Abbaye propose un abonnement annuel. Pour méditer encore... et encore.

On s'inscrit?

Participez à l'atelier de méditation de ce dimanche 20 mai en réservant en ligne. Plus d'infos: www.villers.be, info@villers.be et 071/880.980.