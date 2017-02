Planète Zen

Notre société se montre toujours plus en recherche de bien-être et de développement personnel et toutes les pistes peuvent se révéler intéressantes pour atteindre le mieux vivre. Que cela passe par certaines thérapies, plus de solidarité au sein d'actions citoyennes, des produits bio ou naturels, vous pourrez aller à la rencontre des exposants et spécialistes et participer à de nombreux ateliers et présentations. Un espace réservé aux enfants permet de venir en famille. Ah, ça fait du bien !

Les 4 et 5 mars. Palais des Congrès, Esplanade de l'Europe 2a, 4000 Liège. www.planete-zen.org