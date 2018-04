Plongez en haute mer à Nausicaá

Une raie manta sortie de terre

Durant ces deux dernières années, Nausicaá s'est transformé pour devenir un centre unique : le plus grand aquarium d'Europe. Le bâtiment aux allures de raie manta, les plus grandes de l'espèce, ainsi que son grand bassin, véritable coeur de l'extension, sont de réelles prouesses architecturales, aquariologiques et techniques. Le grand bassin de 60 mètres de long constitué d'une baie d'un seul tenant de 20 mètres de large sur 5 mètres de haut permet aux visiteurs de se régaler du spectacle offert par les habitants des océans. Ces agrandissements ont permis de doubler la surface d'exposition du centre ainsi que le nombre d'animaux à découvrir. Dans ce tout nouvel espace, le visiteur pourra nager avec les créatures maritimes le long du tunnel de 18 mètres de long, descendre dans le monde secret des profondeurs océaniques grâce à une faille sous-marine spectaculaire de plus de 7 mètres, s'immiscer dans une grotte marine mystérieuse et participer à beaucoup d'autres activités ludiques et originales.

Une visite interactive ciblée

En plus d'admirer les bassins remplis de merveilles aquatiques, les explorateurs des fonds marins pourront également s'instruire de façon ludique grâce aux différentes bornes d'animations. La visite de Nausicaá se vit alors comme une expérience interactive durant laquelle le visiteur choisit les informations selon ses centres d'intérêt. Il joue avec les scénarios des différentes thématiques qui lui sont proposées, il vote en participant aux enquêtes et devient ainsi un citoyen actif de l'océan. Grâce à la création d'un compte pour devenir membre de la communauté Nausicaá, le visiteurprépare, personnalise et enrichit sa visite pour en faire un événement exceptionnel qui se poursuit par les échanges dans la communauté et par la réception d'informations ciblées en l'incitant à agir pour la préservation de l'océan mondial. Après une simple visite à Nausicaá, le visiteur en ressort sensibilisé à la cause de nos océans et a l'opportunité de devenir un véritable acteur dans la lutte pour leur protection.

Voyage en haute mer

La haute mer est le thème qui a inspiré cette nouvelle extension. La gestion des ressources de ces eaux dont la surface représente la moitié de celle de la planète est l'un des grands enjeux du XXIe siècle. Le lieu évoque plus particulièrement l'île de Malpelo, au large de la Colombie. La haute mer peut sembler un vaste désert, pourtant elle est parcourue par les grands migrateurs et peuplée d'animaux qui franchissent d'immenses distances pour se nourrir ou se reproduire. Le grand bassin de Nausicaá recrée le milieu naturel autour de l'île de Malpelo située très loin des côtes, illustrant ainsi la vie marine en haute mer, de la surface jusqu'aux grands fonds. Cette région abrite toutes sortes d'animaux connus et moins connus, néanmoins tous plus fascinants les uns que les autres : les requins-marteaux, les raies-aigles ocellées, les raies manta, les méduses dorées... Et devinez quoi ? Ils sont à découvrir à Nausicaá !

