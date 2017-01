Seconde vie et générosité

Plus de place dans votre dressing ? Alors déposez en magasin tous vos vêtements Homme-Dame-Enfant, en bon état et réutilisables, dans le Galeria Inno de votre choix. Pour récompenser votre générosité, vous recevrez un bon de 5 euros par kilo apporté. Vous pourrez les utiliser dans les départements Homme-Dame-Enfant par tranche d'achat de 25 euros*.

Cette collecte est organisée au profit des Petits Riens, afin d'en faire profiter ceux qui en ont besoin.

*A valoir sur la confection Homme, Dame et Enfant, hors lingerie, jusqu'au 20/10/2016, 1 bon par tranche d'achat de 25 euros. Offre non cumulable avec d'autres avantages et promotions. Action valable dans tous les magasins Galeria Inno, à l'exception d'inno.be