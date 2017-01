Un chauffe-mug à faire soi-même

Fournitures

Un crochet

Une pelote de laine

Un mug

Un bouton

Une aiguille à repriser

Réalisation

Pour commencer : faites une boucle avec le fil de laine et passez le fil dedans. Fixez cette boucle sur le crochet et tirez doucement pour obtenir un noeud coulant : c'est le début de votre chaînette.

Pour crocheter une maille en l'air : passez le crochet et le fil dans le noeud coulant pour former la première maille.

Continuez ainsi jusqu'à obtenir une chaînette suffisamment longue pour pouvoir entourer le mug.

Pour crocheter une maille serrée : piquez le crochet dans la première maille de votre chaînette. Enroulez le fil autour du crochet (= faire un jeté), puis ramenez le fil à travers la maille dans laquelle vous avez piqué votre crochet. Faites un deuxième jeté et ramenez le fil au travers des deux mailles présentes sur le crochet.

Pour crocheter le chauffe-mug : refaites une maille serrée et poursuivez tout le long de la première rangée. Crochetez ainsi votre housse jusqu'à ce qu'elle ait une taille suffisante pour recouvrir le mug.

Pour changer de couleur : coupez simplement le premier fil utilisé et nouez-y le second fil coloré.

Pour faire une ouverture pour l'anse : dès que vous avez crocheté deux rangées, revenez en sens inverse : crochetez une maille, revenez en arrière et crochetez une maille serrée sur la maille précédente. Crochetez ainsi quelques rangs en faisant des allers et retours, en crochetant chaque fois une maille et en retournant votre ouvrage.

Faire une boucle pour pouvoir fermer l'ouvrage : à la fin de la 13e rangée, crochetez à nouveau une chaînette de 12 mailles en l'air. C'est la boucle. Mettez la housse sur le mug : il se peut que vous ayez besoin de plus de mailles en l'air. Retournez votre ouvrage et crochetez encore 2 rangées au-dessus de la précédente. Les mailles en l'air forment à présent une boucle.

Pour terminer votre ouvrage : coupez le fil de laine à environ 7 cm de la dernière maille. Passez le fil dans la dernière maille et tirez doucement. Arrêtez le fil à l'aide d'une aiguille à repriser avec verrouillage du crochet, jusqu'à ce qu'on ne le voie plus. Coupez au besoin le fil s'il dépasse.

Touche finale : cousez le bouton. Pour savoir où le placer précisément, garnissez le mug de sa housse. La boucle doit être ajustée mais pas trop.

Astuces

Vous pouvez renforcer la boucle autour du bouton de deux façons.

1/ Crochetez encore un rang de mailles serrées SUR les mailles en l'air de la boucle. Fermez l'ouvrage. Pour ce faire, piquez le crochet dans les mailles en l'air, comme vous l'avez fait pour crocheter le premier rang de la housse.

2/ Crochetez une série de maille serrées AUTOUR de la chaînette formant la boucle. Fermez l'ouvrage. Reportez-vous à l'abat-jour au crochet (p. xx) pour voir comment crocheter autour d'une chaînette ou d'un cadre métallique.

Texte et production: Caroline Verbrugghe (www.maakblog.be)

Photographies: Bieke Claessens (www.biekeclaessens.be), Pauline D'haese, Caroline Verbrugghe