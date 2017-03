Un site de vente aux enchères consacré aux loisirs

Comment ça marche ?

Il suffit de se créer un compte en ligne (gratuit) et on peut se lancer. Chaque enchère commence au prix d'1 €. On indique ce que l'on accepte de payer, on clique et hop ! la mise est enregistrée. On peut surenchérir quand on le désire. L'attente n'est jamais très longue avant de savoir si l'on a remporté un prix : il ne faut qu'entre 1 minute et 24 h avant la fin de la mise à prix.

Le gagnant est averti par e-mail et devra payer son achat dans les jours qui suivent, avec une commission de 5 € pour les frais d'administration. Vous n'avez pas remporté votre prix ? Une autre vente aux enchères recommence immédiatement.

Une offre étendue

Le site propose des mini trips, des accès à des parties de paintball, des places en centres de bien-être... Tout ce qui touche aux loisirs. Tous les détails sont indiqués sur l'offre : frais supplémentaires éventuels, disponibilité etc. De nouvelles offres font leur apparition chaque jour et les produits sont disponibles d'un jour à plusieurs mois.

Enfin, bon à savoir : Vavabid accepte tous les moyens de paiement et offre une plateforme très sécurisée. Quant aux prix remportés, ils sont tous soumis à une enquête de satisfaction.

Infos

www.vavabid.be