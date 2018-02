Une Saint-Valentin originale à la Côte belge

Embarquez dans le "Kus-tram" ou plongez dans l'eau froide à l'occasion du Plongeon de carnaval ou des câlins à Oostduinkerke et à De Panne avant de vous réchauffer au Feu de l'amour à Nieuwpoort. A moins que vous ne préfériez renouveler vos voeux de mariage sur la plage de De Panne ? Vous pouvez aussi profiter d'un repas romantique, puisque plusieurs restaurants proposeront un menu "Kus-me-nu" durant la semaine.

Un verre de bulles dans le " Kus-tram ", les 10, 14, 17 février

Durant la période de la Saint-Valentin, un authentique tramway à la décoration romantique circulera entre les trois communes de la côte. Gâtez l'élu(e) de votre coeur en l'emmenant dans un voyage unique dans ce "Kus-tram" spécial. Pendant le trajet, vous recevrez un verre de bulles dans une flûte à champagne unique que vous pourrez emporter en souvenir de cette belle journée remplie d'amour (10€ p.p.). Le Kus-tram roulera de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

Renouvelez vos voeux de mariage sur la plage (De Panne)

Quoi de plus romantique que le renouvellement de vos voeux sur la plage ? Pendant les vacances de carnaval, rendez-vous sans hésiter à De Panne pour renouveler vos voeux de mariage dans un cadre romantique unique.

Pour plus d'informations à propos des lieux et des heures disponibles, veuillez consulter le site www.triootjeaandewestkust.be. L'inscription préalable est indispensable.

Le plongeon des câlins (plage d'Oostduinkerke) - 10 février

L'hiver n'est pas la meilleure saison pour faire un plongeon dans la mer. Vous pourrez pourtant vous réchauffer avec votre moitié ou vos meilleurs amis. Rendez-vous à 15 h, après la Zumba d'échauffement sur la plage. Musique dès 10 h 30, feu d'artifice des amoureux à 18 h 30.

Les bénéfices de cet événement "chaleureux" (5 €/p.p.) seront versés à l'asbl Kiekafobie qui apporte, elle aussi, beaucoup de chaleur aux enfants atteints d'un cancer.

Chaussée d'Amour (Koksijde-Bad) - 12 février

Envie d'une expérience shopping de Saint-Valentin unique ? Rendez-vous à la Zeelaan à Koksijde-Bad transformée pour l'occasion en une gigantesque Chaussée d'Amour avec Late Night Shopping, spectacles burlesques, défilés de lingerie et une note de piquant.

"Par amour pour..." (Nieuport) - du 10 au 18 février

A l'occasion d'une promenade dans la cité balnéaire, vous pourrez écouter, en 12 lieux différents, une histoire ou un poème d'amour. La promenade est gratuite et disponible en permanence sur votre smartphone. L'URL sera disponible à l'adresse www.triootjeaandewestkust.be

Les feux de l'amour (Nieuport) - 14 février

Venez sur la plage de Nieuport entre 18 h et 19 h pour assister à un grand spectacle de feu sur la plage. Laissez-vous réchauffer par l'amour et le feu, avec les vagues en toile de fond.

"50 nuances de rouge" - Plongeon de carnaval (La Panne) - 17 février

Vous pourrez aussi plonger dans l'eau fraîche à De Panne ! Le groupe Fiesta Percussion accompagnera les courageux plongeurs du carnaval jusqu'à la ligne d'eau, après quoi tous les participants pourront se réchauffer au club de surf. N'hésitez pas à endosser votre déguisement le plus fou pour avoir une chance de remporter un prix !

Rendez-vous à 14 h sur la plage, à hauteur de De Rampe.

Bal masqué vénitien (La Panne) - 17 février

Chaussez vos plus belles chaussures de danse à l'occasion de ce bal vénitien tout en élégance. Tous les participants sont attendus en costume ou tenue de soirée festive adéquate. Après une initiation à la danse, vous glisserez sans effort sur le parquet, au son d'un orchestre live. Et... A minuit, les masques tombent !

Le bal débutera à 20 h. Tickets : Prévente : 5 € Sur place : 7 €

"Kus-me-nu" ou "A Great place to kiss" - 10 au 18 février

Un délicieux repas romantique. C'est possible pendant les vacances de carnaval, dans différents restaurants qui proposeront un menu "Kus-me-nu". Vous trouverez les commerces participants sur le site www.triootjeaandewestkust.be

Des lieux à la mer convenant à un premier baiser ou un tendre câlin. Chaque commune a choisi deux "great places to kiss" et si vous postez une photo de votre baiser sur Facebook/Instagram avec le #agreatplacetokiss, vous aurez peut-être la chance de gagner un bon de 250 € pour une nuit et un dîner à la Westkust.

