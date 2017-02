Au-delà d'un traditionnel Salon des vacances, bien utile pour découvrir des centaines de destinations et d'idées loisirs, ce rendez-vous liégeois fait également la part belle à l'évasion de l'esprit et aux sensations fortes. Village gourmand, Festival de BD, Espace Sports et Aventure, infos pour une seconde résidence, visites culturelles.... Les rêves peuvent donc prendre forme!

Du 9 au 12/2. Halles des Foires, avenue Maurice Denis 4, 4000 Liège.www.vertbleusoleil.be