Vive les vacances!

Pour ses 60 ans, le Salon des Vacances voit les choses en grand

L'édition 2018 ne déroge pas à la règle avec 350 exposants répartis sur plus de 33.000 m2 à travers 3 palais de Brussels Expo, conservant ainsi son titre du plus grand salon de Belgique consacré au tourisme. Grâce aux conseils personnalisés prodigués par des professionnels du monde touristique, chaque visiteur aura l'opportunité de dénicher sa formule de vacances idéale. Véritablesynonyme de diversité, l'édition 2018 du salon s'appuiera sur 3 nouvelles thématiques : Croisières, Wellness & Spa et Gastronomie.

Croisières

Spéciales " kids ", en mode luxe ou à thèmes, la diversité des croisières en fait une des formules de voyage préférée des Belges. Le Salon des Vacances consacre un village entier aux croisières et aux bateaux de loisirs. Une marina spécialement installée pour l'occasion permettra aux visiteurs de se rapprocher de la mer en plein coeur de Bruxelles.

Wellness & Spa

La vague du bien-être a envahi le Salon des Vacances ! Hôtels spa, centres de bien-être, destinations orientées wellness... Les exposants réservent aux visiteurs de bons moments à l'autre bout du monde ou sur notre territoire. Parce qu'il ne faut pas forcément partir loin pour se faire du bien, le Salon des Vacances de Bruxelles invite les visiteurs dans une zone de détente de 200m2 au coeur du Palais 5 !

Gastronomie

De plus en plus de voyageurs orientent leur trip autour des spécialités gastronomiques du pays qu'ils visitent. Les visiteurs auront l'opportunité d'expérimenter un avant-goût de leur prochaine destination dans le Cooking Theatre. Au programme : démonstrations culinaires proposées par les exposants et découverte de futures destinations pour et par les papilles.

Infos pratiques :

· Découvrez le site du Salon : http://www.salondesvacances.eu/

· Où : À Brussels Expo, Palais 3, 4 et 5

· Quand : Du 1er au 04/02/2018, de 10h à 18h

· Prix : 10 € sur place / 5 € de réduction en ligne / gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d'un adulte.