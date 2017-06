Yoga en plein air et village bien-être

En 2012, l'asbl Vidonne, entièrement bénévole, avait réussi le pari fou de réunir plus de 3.000 personnes pour la plus grande séance de yoga en plein air jamais organisée en Belgique. En 2015 et en 2016, le Brussels Yoga Day a accueilli avec succès plus de 7.000 participants. Ce formidable élan participatif se présente comme l'événement phare en Belgique pour saluer la Journée Internationale du Yoga comme un peu partout dans le monde.

Loin d'être un phénomène de mode, le yoga est de plus en plus pratiqué dans les milieux hospitaliers, le monde du sport, des affaires, les hôpitaux et est accessible à tous, quel que soit l'âge et l'état de santé.

La session géante au Bois de la cambre sera conduite par Nathalie Geetha Babouraj, Docteur en médecine et maître de yoga. La séance est gratuite et accessible à tous, initiés ou non, et débutera à 11 heures précises. Les participants seront encadrés par des professionnels du sport ou du yoga.

Du nouveau cette année : un village bien-être, festif et coloré toute la journée

- Projection sur écran géant du film "Breathe " après la session géante

- Wellness Village au Carrefour des Attelages : Goodie Bags rempli de surprises, mini ateliers de yoga (seniors, mal de dos, yoga des yeux, personnes avec handicap...), massages assis, Om Chanting, Yoga Kids village avec sessions par catégories d'âge, marché bio, dégustations, séance dédicaces, guide bien-être avec adresses utiles à Bruxelles et postures.

- Parcours sensoriel au Châlet Robinson et marches méditatives

Brussels Yoga Day, c'est une méga session de yoga en plein air, un village bien-être et aussi une action caritative !

Chaque année, le Brussels Yoga Day soutient une oeuvre caritative liée à la santé.

Après la Fondation St-Luc, l'Institut Bordet et l'UNICEF, l'asbl Vidonne a choisi de soutenir l'association Androïd34 via la vente de t-shirts Yoga Smurf en édition limitée et signés par l'artiste Peyo.

Les bénéfices seront versés à cette association dont l'objectif est d'offrir des prothèses aux enfants qui ont été amputés (cfr site www.android34).

EN PRATIQUE

Bois de la Cambre - Dimanche 18.06.2017 à 11 h

Inscription gratuite (obligatoire) sur http://brusselsyogaday.be