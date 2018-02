A découvrir: le nouveau Nest Spécial Jardins!

Avoir un jardin charmant et esthétique qui profite en même temps aux oiseaux, aux papillons et aux autres insectes amis est un vrai défi pour la plupart de nous. Dans ce numéro, nous vous montrons qu'il est tout à fait possible de relever ce challenge. Même dans un petit jardin et sans déployer nécessairement de grands moyens.

Pour réaliser ce numéro Spécial, nous avons sillonné la Belgique en quête de beaux jardins favorables à la biodiversité et respectueux de la nature. Nous avons rencontré les propriétaires de ses jardins qui nous ont transmis leur passion et qui n'ont pas hésité à nous livrer leurs conseils et astuces. Nous sommes donc heureux de vous les faire partager à notre tour !

Parmi les reportages de numéro:

- La voie de la permaculture : créer l'abondance sur une terre peu fertile, c'est le pari, déjà réussi, de la Ferme de Haute Desnié. Visite d'un jardin mandala peu commun.

- Paradis 100% nature au coeur des Ardennes : Pascal Hauteclair a reçu le label Réseau Nature délivré par Natagora pour l'aménagement de son jardin. Nous l'avons rencontré.

- Presque à l'état sauvage : le jardin de Johan est devenu un biotope pour lui-même mais aussi pour les oiseaux, les insectes et de nombreux amphibiens.

- Le royaume des animaux : Piet et Maria Kapteijns ont aménagé leur jardin paradisiaque en pleine nature, au bord d'une réserve naturelle. Un lieu de prédilection pour la faune.

- L'agenda 2018 : les événements autour de la biodiversité.

Mais aussi des conseils très concrets pour attirer les papillons au jardin et observer futé, pour profiter d'une serre, pour aménager un jardin prairie, pour stimuler la faune et la flore... et bien plus encore!

Nest Spécial Jardins est en vente en librairie.