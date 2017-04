Art en plein air

.

Comme chaque printemps, Brigitte Danse offre son jardin comme scène pour plusieurs artistes sélectionnés par ses soins. Cette année, la mystérieuse forêt éphémère d'Olivier Hodapp et l'oeuvre en osier d'Aurore Vandember, connue pour ses oeuvres en bas nylon, créeront la surprise parmi le public. Ici, nature et objets d'art divers s'allient de la plus merveilleuse des façons. Mais cet espace de deux hectares ne sera pas le seul théâtre de cet événement : des tableaux et sculptures seront également exposés à l'intérieur.

Infos pratiques

L'exposition Pas à Pas sera accessible les samedis et dimanches compris entre le 29 avril et le 28 mai de 14 h à 18 h. Elle sera présentée rue d'Adzeux 16 à Louveigné (Sprimont). Les entrées sont au prix de 5 € et sont gratuites pour les moins de 12 ans. Plus d'infos sur www.brigittedanse.be, 0474 698 438

Bruno Guineuff