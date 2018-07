Comment attirer plus de papillons au jardin?

Le week-end du 4 et 5 août, Natagora, association pour la protection de la biodiversité en Wallonie et à Bruxelles, convie les Belges à participer au recensement annuel des papillons qu'ils repéreront dans leur jardin. Un moment d'observation, qui est aussi l'occasion de comprendre comment donner plus de place à la nature, chez soi. Les papillons, par exemple, ne virevoltent pas dans votre jardin par hasard. Ils y sont attirés par certains végétaux pour pondre, s'abriter, se reposer et s'y nourrir.

Les papillons, indissociables des plantes

"Pour attirer les papillons, il faut choisir des plantes intéressantes tant pour les chenilles que pour les adultes", explique Anne Weiserbs, biologiste. "Ces insectes à métamorphose complète apprécient la diversité des milieux et les jardins chaotiques où herbes folles et orties côtoient les allées bien plantées." Et de poursuivre: "En privilégiant les plantes indigènes et en bannissant les produits chimiques, les chances de les apercevoir augmentent considérablement."

Dis-moi à quoi tu ressembles...

Pour participer à l'opération "Devine qui papillonne au jardin", filez sur le site de Natagora. Un guide d'observation et d'encodage y sont disponibles. Vous n'avez pas d'espace extérieur? Courez dans les parcs, les bois, les réserves naturelles près de chez vous!