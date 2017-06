Découvrir un jardin médiéval féerique

Passionnée de jardinage, Madame Hocquet ouvre son jardin de Court-Saint-Etienne au grand public. Son jardin de 36 ares se compose de massifs d'arbustes, rosiers, vivaces, graminées, une pièce d'eau, un petit potager et sa serre et une veranda de style anglais.

Pour la seconde année, le jardin ouvrira ses portes au profit du Télévie afin de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer.

Au programme cette année, outre la visite du jardin :

- ambiance médiévale et féerique

- présence de Gérard Heubrecq, obtenteur de roses amateur et de David Henriet (auteur du blog www.plaisir-jardin.com), passionné de roses et de jardins, qui répondront à toutes vos questions sur les roses et bien plus encore !

- vers 15h, baptême de deux roses, obtentions de Gérard Heubrecq

- présence de la boutique Quintessence et de leurs objets de déco jardin en acier corten, vendus au profit du Télévie

- quelques greenmen en provenance d'Angleterre seront disponibles à la vente !

- salon gourmand sur la terrasse ou quelques produits du terroir seront mis à l'honneur

En pratique

Droit d'entée : 4 euros (gratuit pour les moins de 12 ans)

Ouvert de 10 h à 18 h

Drève de la Châtaigneraie 5, 1490 Court-Saint-Etienne

Pour infos et programme : 0498 58 58 76

Blog : http://alacroiseedesmondes.blogs.lalibre.be

Page Facebook du jardin : A La Croisée Des Mondes - jardin privé