Des fleurs tout feu tout flamme

Le premier pas à franchir est sans doute d'oser... Avant de vous lancer, sachez que les vivaces de parterre reviennent tous les ans - après l'hiver. Pour profiter d'un spectacle de couleurs chaudes même les jours de pluie, préférez un parterre à un endroit que vous pourrez admirer de la maison.

Quelques espèces

Parmi les plantes aux couleurs flamboyantes, citons la Croix de Malte (Lychnis), le phlox (Phlox), l'hélénie (Helenium), la lysimaque ciliée (Lysimachia ciliata 'Firecracker') et la phlomis (Phlomis). Quant à l'achillée (Achillea), elle existe en jaune, orange et rouge. Il y a même des graminées dans des couleurs flamboyantes, telles que l'herbe de sang japonaise (Imperata cylindrica 'Red Baron'). Connaissez-vous encore le bulbe Crocosmia qui se sent bien à la maison parmi les plantes flamboyantes?

Jeu de couleurs

Bien entendu, libre à vous de jouer avec les couleurs au jardin. Que diriez-vous des plantes de parterre dans des couleurs contrastées ? Vous pouvez par exemple combiner des plantes de parterre orange, avec le bleu, couleur complémentaire, comme la benoîte orange (Geum) et les iris violets.

Conseils en matière de plantes de parterre

Les fleurs qui poussent haut comme le tison de Satana (Kniphofia) renforcent l'apparence colorée du parterre flamboyant.

Les plantes de parterre en fleur attirent beaucoup d'abeilles et de papillons. Souhaitez-vous voir des papillons du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne voltiger dans votre jardin ? Variez alors non seulement les couleurs, mais aussi les moments de floraison.

Affichez aussi les couleurs vives dans des meubles de jardin et des accessoires tels que des coussins et des bougies. Si vous voulez vraiment mettre les petits

Vous pouvez aussi vous lancer avec des plantes de parterre en pot dans des couleurs flamboyantes. Alternez les vivaces à fleurs avec des vivaces comme l'armoise (Artemisia) ou les oreilles de lapin (Stachys Byzantina Big Ears) et les graminées ornementales.

Pour plus d'inspiration et des conseils sur les plantes de parterre, consultez www.perennialpower.eu