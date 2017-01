Des tulipes pour égayer l'hiver

Tulipa

Tulipe vient du mot latin Tulipa. Cela signifie : la fleur qui ressemble à un turban. Initialement, les tulipes viennent de Turquie et, durant le moyen âge, on les faisait pousser et on les commercialisait dans ce pays. C'était alors tout à fait normal que les hommes portent un turban en Turquie.

Du bulbe à la fleur

Que doit-il se passer avant que ne pousse une fleur d'un bulbe de tulipe ? Les producteurs de tulipes sont experts en ce domaine. Dans la pépinière d'un producteur de tulipes, les bulbes subissent d'abord une période de froid. Ils en ont besoin pour pouvoir croître et fleurir. Après un certain temps dans le froid, les tulipes sont replantées dans des bacs pour être ensuite installées dans une cellule froide spéciale. Après une longue période de froid, elles sont enfin mises dans une serre chauffée. Dès que les bulbes de tulipes ressentent la chaleur, une tige pousse alors avec une feuille. Après trois semaines, les bourgeons apparaissent. C'est le moment où les tulipes sont mûres pour être récoltées.

Formes et couleurs

Les tulipes dans toutes les couleurs égayent directement votre maison pendant les mois d'hiver froids. Comme les producteurs ont fait des croisements réussis au cours des derniers siècles, il y a maintenant un nombre incalculable de couleurs et de formes de fleurs en vente. Il n'existe pas seulement des tulipes simples et doubles, mais aussi, par exemple, des tulipes en forme de lis et à franges. Saviez-vous qu'un certain nombre de couleurs a même une signification particulière ?

Tulipe rouge : l'amour parfait

Tulipe jaune : gaieté

Tulipe blanche : pardon

Tulipes mélangées : élégance

Prendre soin des tulipes

Coupez les tendres tiges des tulipes en biais. La feuille peut rester sur la tige, car elles ne pourrissent pas dans l'eau. Placez les tulipes dans un vase propre avec de l'eau du robinet à température ambiante. Placez les tulipes à un endroit pas trop chaud et loin d'une coupe de fruits.

Source : ibulb.org