Dodoens à l'honneur

En 1554, Dodoens publia la première édition du Cruydeboeck, un ouvrage décrivant les plantes et leurs applications. Il s'agit de l'un des premiers travaux scientifiques à paraître en néerlandais. Cela permettait l'apprentissage des plantes à toute personne capable de lire, et non plus seulement les personnes parlant le latin. L'anniversaire de cet illustre personnage ne passe pas inaperçu : plusieurs organisations fêtent en effet Dodoens par différentes d'activités.

En juillet et août, vous pourrez vous rendre au Jardin botanique Meise et vous asseoir autour d'une grande table hexagonale entourée de plantes décrites dans le Cruydeboeck. Les six côtés de la table représentent les six sections de l'ouvrage. Chaque espèce de plante s'accompagne d'un panneau d'informations correspondant : une copie du texte original du Cruydeboeck ainsi que des faits intéressants. Voici une opportunité idéale d'emporter votre pique-nique et de profiter d'un repas estival autour d'une grande table donnant sur le château de Bouchout !

La bibliothèque du Jardin botanique Meise dispose de plusieurs éditions originales des différentes versions du Cruydeboeck en néerlandais, mais également en d'autres langues. Vous pourrez admirer un exemplaire original (édition de 1644) ainsi que de reproductions du Cruydeboeck de Dodoens et d'autres oeuvres botaniques datant du 16e siècle au sein de la bibliothèque, située dans le bâtiment de l'Herbier. Vous retrouverez également un exemplaire original de 1644 dans la Boutique du Jardin.

Infos

500 ans Dodoens : jusqu'au 31 août 2017

La bibliothèque est ouverte

en juillet : tous les jours de la semaine de 9h à 13h et de 14h à 17h

en août, uniquement le mardi et le jeudi ou sur rendez-vous 02 260 09 30 ou 02 260 09 29

Le Jardin botanique Meise, en pratique :

Pour les visiteurs, le Jardin botanique Meise est ouvert tous les jours à partir de 9h30.

Tarifs : 7 €; + 60 ans et handicapés: 6 €; - 4 ans et accompagnateurs de personnes handicapées : gratuit ; 5-18 ans : 1 € ; étudiants : 3,50 €.

Accès : en voiture, autoroute A 12 Bruxelles-Anvers, sortie 3 "Meise" ; par les transports en commun, bus 'De Lijn' 250 ou 251 au départ de la Gare du Nord (Bruxelles) ou de la station de métro Roi Baudouin (ligne 6).

www.jardinbotaniquemeise.be