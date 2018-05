Ferme à ciel ouvert

Ferme Abattoir

La Ferme Abattoir est le premier site de production de BIGH, Building Integrating Green House. Ce site se trouve sur le toit du Foodmet, la halle alimentaire du site Abattoir à Anderlecht, sur une surface de 4.000 m2. Avec ses 2.000 m2 de serres horticoles et pisciculture et ses 2.000 m2 de potagers productifs, cette ferme urbaine est la plus grande en Europe à s'être installée sur les toits. Pour répondre aux exigences des consommateurs qui désirent une nourriture plus saine, locale et traçable, les fermes urbaines en aquaponie proposent un élevage de poissons et la production de fruits, légumes et herbes 100 % naturelle et sans aucun produit chimique. A long terme, la Ferme devrait distribuer des produits de haute qualité en circuits courts, mais aussi inspirer les citadins à consommer local.

Zéro déchet

Pour alimenter son site de production, BIGH intègre des serres aux bâtiments, profite des énergies fatales (énergies perdues par le bâtiment), capture le CO2 et récupère l'eau de pluie. Pour pouvoir produire toute l'année, la pompe à chaleur de la ferme capte la chaleur tout en offrant du froid aux chambres froides et frigos des boucheries et détaillants du Foodmet. Ces efforts permettent d'arriver à une production pratiquement "zéro déchet", mais aussi de réduire l'empreinte écologique de l'ensemble du bâtiment.

Comme un poisson dans l'eau

BIGH est basé sur un modèle de production aquaponique. L'aquaponie est la combinaison de la culture hydroponique (culture hors-sol alimentée en nutriments par l'eau) et de l'aquaculture (pisciculture). Les fermes aquaponiques sont composées de deux systèmes de recirculation en boucle fermée où les poissons et les plantes sont reliés par un filtre biologique. L'eau des poissons est purifiée par un biofiltre et est ensuite utilisée pour nourrir les plantes. Les milliards de micro-organismes du biofiltre transforment l'ammoniaque produit par les poissons, en nitrite puis en nitrate pour être directement absorbé par les racines des plantes. Cet écosystème naturel de filtration ne peut supporter aucun antibiotique ou pesticide. L'aquaponie est une solution pour une aquaculture saine, sans gaspillage, tout en économisant d'énormes quantités d'eau.

Au menu

Entre la pisciculture, la serre et le potager, il y a de quoi se concocter un bon petit repas grâce aux produits proposés.

En entrée : un assortiment de tomates relevé d'herbes aromatiques. La serre de la Ferme Abattoir produit sans aucun produit chimique ou pesticide des herbes aromatiques en pot, des tomates et des micropousses dans 3 zones de culture différentes.

En plat : du bar rayé. La pisciculture a une capacité de production annuelle de 35 tonnes de bars rayés de haute qualité.

En dessert : méli-mélo de fruits rouges. Le jardin extérieur se développe peu à peu et produit notamment différentes variétés de myrtilles, de mûres, de groseilles et de framboises.

Vous retrouverez les produits de la ferme auprès des détaillants, des épiceries, des restaurants et des entreprises de restauration dans et autour de Bruxelles privilégiant un approvisionnement local et de qualité de leurs produits.

En visite à la ferme

La Ferme Abattoir ouvre également ses portes au public. Les aspects techniques, les normes de qualité, les systèmes de production sont alors présentés et discutés avec les visiteurs et clients. Pour répondre aux attentes de chacun, il existe différents types de visites guidées qui sont à découvrir sur le site.

Infos

www.abattoir.farm