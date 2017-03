Fête des plantes rares et de collection

Une sélection des meilleurs pépiniéristes belges et étrangers (environ 70 exposants) se retrouveront dans ce parc romantique du XIXe siècle.

Les pépiniéristes spécialisés, chacun dans leur domaine, auront à coeur de vous faire découvrir le meilleur de leurs cultures. A chaque édition, les dernières nouveautés horticoles seront présentées aux amateurs - collectionneurs enthousiastes, comme le veut la 'Charte' de la Feuillerie. De plus, les pépiniéristes prodigueront leurs précieux conseils.

L'objectif des organisateurs, et ceci depuis 30 ans, consiste à maintenir un côté botanique large et pointu à la portée de tous et ce dans une ambiance des plus conviviale.

INFOS

www.lafeuillerie.be