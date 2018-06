Hortensias en fête

Ces trois visites incontournables vous livreront tous les secrets pour réussir pleinement le choix, le bon emplacement et l'entretien des hortensias.

Invitées à la Feuillerie :

- la Pépinière artisanale HortensiArtois bien connue pour la diversité des espèces et variétés (plus de 250)

- Le Portail Enchanté, pépinière réputée pour ses plantes de grande taille

- Promesses d'Ombre et Pépinière Jan Sterken, tous deux spécialisés en espèces et variétés moins courantes et rares.

En pratique

La Feuillerie vous accueille de 10 h à 18 h.

PAF : 5 € au profit de 'Aide à Madagascar'

Emmenez votre pique-nique, des boissons sont à votre disposition. Petite restauration également proposée.

Pour plus d'information (notamment concernant les2 jardins participant à cette journée exceptionnelle) : www.lafeuillerie.be