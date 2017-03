Jardiner : un jeu d'enfant

L'art d'entretenir un potager ne va pas toujours de soi, et cela est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'apprendre ce savoir à des enfants. Bonne nouvelle : cet ouvrage présente 45 activités ludiques et pédagogiques pour faire aimer le jardinage aux plus jeunes. Légumes et plantes aromatiques n'auront plus de secret pour les bambins, car chaque "fiche" comporte des pictogrammes affichant le degré de difficulté des plantations ainsi que les besoins en eau et en compost de chaque végétal. Tout le processus est expliqué clairement et les légumes sont aussi mis en valeur dans de nombreuses recettes faciles, pour savourer le résultat de son travail.

(A. S.)

Infos

Les enfants ! Vous venez jardiner ? de Ghislaine Deniau, Editions Terre Vivante, 120 pages, 14 €.