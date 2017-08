L'hiver au jardin, ça se prépare !

Les plantes vivaces sont des survivantes

L'avantage des plantes à feuilles persistantes est qu'elles gardent leurs feuilles en hiver et qu'elles restent donc vertes. Ce sont de véritables survivantes. Presque toutes les variétés vous offrent également de belles fleurs. Elles fleurissent en moyenne environ trois semaines par an, le reste du temps, elles s'affichent avec leur beau feuillage. Les différentes teintes et formes donnent un aspect incroyable à votre jardin d'hiver.

Variétés de plantes vivaces

Le choix est de plus en plus vaste parmi les variétés de plantes à feuilles persistantes. Pour vous faciliter la tâche, nous avons listé les dix plus belles.

Violette d'hiver (Viola)

Rose de Noël (Helleborus)

Asaret (Asarum)

Heuchère (Heuchera)

Phlox rampant

Pachysandre du Japon (Pachysandra terminalis)

Bugle rampante (Ajuga)

Corbeille d'argent (Iberis)

Petite pervenche (Vinca minor)

Waldsteinia (Waldsteinia ternata)

Saviez-vous que...

Il existe aussi des plantes à feuillage semi-persistant ? Ces plantes conservent leurs feuilles, mais elles se décolorent. Cela donne les plus belles photos ! La bergénie (Bergenia) en est un exemple idéal. Ses feuilles passent du vert à un superbe rouge en hiver.

Conseils d'entretien :

Les plantes à feuilles persistantes nécessitent peu d'entretien. Elles se développent mieux quand, l'hiver, on les laisse tranquilles.

Coupez, au début du printemps, les parties mortes de la plante, mais en faisant attention de ne pas endommager les jeunes pousses.

La plupart des plantes à feuilles persistantes peuvent résister au gel. Certaines sont néanmoins moins résistantes si les gelées sont fortes. Lisez les informations sur l'étiquette, et couvrez les racines, le cas échéant, d'une couche de feuilles, d'écorce et de vieilles branches.

Vous voulez en savoir plus sur les plantes à feuilles persistantes qui font du jardin une fête même en hiver ? Consultez alors www.perennialpower.fr

Photos : iVerde