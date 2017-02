La passion de la vigne

De l'Italie au Portugal en passant par la France, les vignes sont un élément incontournable des campagnes méridionales. Si certaines sont toujours entourées par la nature et les bâtiments ruraux de pierre, d'autres présentent d'imposantes structures géométriques en métal. Les auteurs nous promènent dans des lieux captivants tout en narrant leur évolution - parfois très rapide - et provoquent notre émerveillement. Bien sûr, les photographies n'y sont pas pour rien : au nombre de 200, elles reflètent les plus beaux coins que l'on puisse imaginer. Le livre est divisé en trois chapitres bien distincts qui exposent la nature dans toute sa beauté, une architecture audacieuse et des oeuvres d'art contemporain. Façonné comme un véritable guide touristique des vignes européennes, il vous donnera peut-être des idées de voyages auxquels vous n'avez jamais songé auparavant. Une occasion de ravir vos yeux ainsi que votre palais. Si vous êtes amateur de bons vins ou un amoureux des superbes décors, cet ouvrage vous séduira à coup sûr.

Les nouveaux paysages de la vigne, de Christiane Camou, Françoise Dubarry et Philippe Perdereau, Editions Ulmer, 168 pages, 39,90 euros