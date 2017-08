La permaculture, même en ville !

La permaculture inspire de plus en plus les jardiniers amateurs et avertis. Et l'on comprend pourquoi quand on sait que ce mode de culture, qui est aussi une philosophie, propose une production optimale tout en permettant aux êtres humains, aux animaux, aux insectes, aux plantes et aux micro-organismes de vivre en parfaite harmonie.

Dans ce tout nouvel ouvrage paru aux Editions Terre Vivante, Carine Mayo - spécialisée dans l'écologie urbaine - a choisi de s'adresser à tous ceux qui possèdent un petit jardin, une cour ou un balcon. Sur base d'un panel d'expérimentations menées en France et en Belgique, l'auteure tire des conseils pratiques et livre les clés pour réussir, même si l'on n'a jamais mis les mains dans la terre. Elle invite ainsi à repenser la place de la nature en ville et les relations entre les citadins et leur environnement.

Le Guide de la permaculture urbaine, par Carine Mayo, Editions Terre vivante, 192 p., 22 €