Situé au coeur du parc naturel des Hautes Fagnes-Eifel, Herba Sana, le Jardin médicinal des Laboratoires Ortis, vous ouvre ses portes le week-end des 24 & 25 juin 2017 pour fêter ses 15 ans. Que vous soyez amoureux de la nature ou en quête de savoir en phytothérapie, ce lieu pas comme les autres, vous invite à une ravissante promenade-découverte sur le thème:

Différentes animations sur le thème "La santé, ça se cultive au jardin", y seront proposées : visites guidées par des herboristes, conférence et initiation à la permaculture, idées et conseils de pro pour créer son jardin d'herboriste, vente de plantes médicinales et de produits écologiques de jardinage, animations enfants, "Cake & Tea"...

INFOS PRATIQUES :

24-25/6 de 10 h à 18 h - Hinter Heck 46 B-4750 BUTGENBACH - 080 44 00 55 - www.herba-sana.be