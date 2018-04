Le calendrier des jardiniers

Une saison animée

Le numéro 'Printemps' est particulièrement étoffé et présente plus de 300 activités et manifestations qui se dérouleront dans les différentes régions du pays et au-delà de ses frontières, de fin mars à fin juillet.

Avec l'arrivée du printemps, refleurissent fêtes et bourses aux plantes en de nombreux endroits. Les portes ouvertes dans les pépinières et les établissements horticoles sont, elles aussi, autant d'occasions pour découvrir la beauté des floraisons et les trésors produits par les artisans du végétal. Cours, conférences, ateliers, stages, démonstrations... sont autant d'opportunités proposées dans ce calendrier pour améliorer ses connaissances et rencontrer d'autres passionnés de jardin.

Pour recevoir les 4 n° 2018 de l'agenda Au Fil des Saisons (Printemps, Eté, Automne et Hiver), il suffit de virer 21 € (à l'étranger 35 €) sur le compte BE84 1031 0258 6359, de l'APHW asbl.

Le n° Printemps 2018 vous sera envoyé dès réception de votre paiement. Il est également possible de se le procurer au n° : 7 € (à l'étranger : 10 €).

Infos : www.fwhnet.be, aphw@fwa.be, 081 62 73 10