Le jardin médicinal Herba Sana vous ouvre ses portes!

La santé, ça se cultive au jardin !

C'est pour faire connaître les plantes médicinales et leurs usages au quotidien dans le domaine du bien-être et de la santé, que s'est ouvert en juin 2002 le jardin Herba Sana. Imaginé et parrainé par les Laboratoires ORTIS, société pionnière en phytosanté depuis 1958, ce formidable outil à la fois didactique et ludique, permet de présenter, dans leur état le plus naturel, des plantes intervenant dans la fabrication de produits de santé.

Tout au long d'allées bordées de haies de charme, 144 plantes-santé sont présentées dans des bacs originaux qui animent cette merveilleuse balade. Classées selon leurs vertus bienfaisantes (coeur, circulation, optimisme, digestion, immunité, longue vie, détente-sommeil, vitalité, etc.), et identifiées par un système de petits panneaux explicatifs, elles nous révèlent tour à tour leurs bienfaits.

L'événement

Cet événement particulier célèbrera les 60 ans des laboratoires Ortis.

Des visites guidées en 3 langues (D/FR/NL) seront organisées à 10 H, 13H30 et 15H30.

Aucune réservation préalable ne sera exigée. Les groupes qui le souhaitent seront organisés sur demande.

Diverses animations vous seront proposées (Apiculture, traite de la chèvre et le lait frais à la clef, plantes, accessoires de jardin, légumes BIO, littérature, etc.).

Une surprise gourmande fera plaisir aux papilles des petits et aussi des grands enfants...

Un artisan glacier créera à cette occasion LA crème glacée Herba Sana à base de plantes médicinales.

Infos

Jardin de la Santé HERBA SANA: 46 Hinter der Heck B-4750 Butgenbach.

Tél.: 080 44 00 55, info@herba-sana.be ou info@ortis.com