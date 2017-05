Le voici le voilà...

Votre tout nouveau Nest comblera les amateurs de beaux intérieurs avec de nombreux reportages déco faisant la part belle à la lumière, aux fleurs et aux plantes d'intérieur. Vous y découvrirez également les nouvelles cuisines citadines : fonctionnelles, charmantes et bien pensées, elles ont vraiment tout pour plaire!

Maillon essentiel de la chaine alimentaire, les abeilles ont retenu toute notre attention. Tour à tour, nous évoquerons l'importance de leur rôle et le travail des apiculteurs actuels sans oublier de savoureuses recettes à base de miel. Reines de la saison, les asperges sont également en vedette et se déclinent de mille et une façons.

Pour ceux qui veulent s'évader, une excursion à vélo sur les traces de Van Gogh figure parmi les possibilités. Mais il y en a d'autres : visite d'un jardin champêtre, exploration de ces régions du monde où les aînés sont en bonne santé, découvertes dans un atelier de peinture végétale...

Egalement au programme de ce numéro printanier : un concours pour gagner une cuine SieMatic d'une valeur de 20.000 €

Nest est en vente en librairie dès ce vendredi 5 mai.