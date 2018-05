C'est sur l'esplanade de la Citadelle que les amateurs de plaisir(s) au jardin se donneront rendez-vous les 19, 20 et 21 mai prochains pour aller à la rencontre des professionnels et artisans.

Cet écrin d'exception accueillera ainsi plus de 100 exposants chez qui il fera bon aller glaner astuces, conseils, produits, meubles et autres objets de décoration qui orneront jardins, terrasses et balcons. Un rendez-vous unique pour découvrir la créativité que peuvent inspirer les métiers du jardin ainsi que l'art de la décoration d'extérieur. Un salon familial, accueillant et convivial où le raffinement s'entremêle de créativité.

Au menu, 5 espaces d'inspiration répartis selon des thématiques bien précises :

L'aménagement des jardins et terrasses

Architectes de jardins et paysagistes mais aussi entrepreneurs de jardin démontreront que chaque jardin est unique et peut devenir un lieu personnel, à vivre de façon saisonnière, éphémère ou non. Certains créateurs vous surprendront même de par leurs réalisations empreintes d'une originalité certaine.

La décoration de jardin

Classique ou contemporain, le mobilier de jardin se déclinera dans les allées des Jardins de la Citadelle pour conforter cette idée que le jardin est aujourd'hui plus que jamais " une pièce à vivre " à part entière. Parce que confort et esthétisme vont également de pair même lorsqu'on est au grand air.

Les artistes au jardin

Ils sont sculpteurs, ferronniers, créateurs de cabanes et allient art et savoir-faire afin de faire muer votre jardin en un lieu haut en couleurs. L'occasion leur est donnée durant ce salon unique de vous présenter leurs dernières créations.

Le marché des saveurs

Indissociables de la vie au jardin, les barbecues et leurs accessoires se complètent désormais d'outils, de meubles et d'ustensiles qui permettent non seulement de véritablement cuisiner mais aussi et surtout de passer des moments conviviaux et attablés au jardin. Les Jardins de la Citadelle vous offriront un panel de dernières nouveautés et autres valeurs sûres qui vous permettront de véritablement vous muer en un chef en herbe(s).

Sans oublier les Food Trucks qui vous proposeront une restauration de qualité tout au long du week-end.

Le Bien-être au jardin

Qui dit jardin, nature, plantes, fleurs dit également " bien-être ". Les jardins de la Citadelle accueille, au coeur de son événement, un espace " bien-être " pour être : Bien dans sa tête - Bien dans son corps - Bien chez soi et Bien dans sa vie. Produits, services et professionnels du bien-être seront présents pour vous aider et vous donner 1001 conseils.

Le jardin, c'est aussi le paradis des enfants. Raison pour laquelle ils ne sont pas oubliés ici. Samedi, dimanche et lundi, de 10h à 18h, de nombreuses animations permettront aux enfants de s'égayer au plein air pendant que leurs parents imaginent comment redessiner leur petit coin de paradis. Tout sera fait pour les accueillir dans les meilleures conditions et faire de cet événement, un véritable week-end de fête pour toute la famille.

INFOS

Date19, 20 et 21 mai de 10 h à 19 h

Esplanade de la Citadelle de Namur

Route merveilleuse 64, 5000 Namur

ENTRÉE : Accès gratuit au public