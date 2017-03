Nest Spécial Jardins

Le vent peut bien souffler, mais il ne trompe aucun amateur de jardin : le printemps arrive ! Le moment est venu de préparer votre parcelle et de concevoir de nouveaux plans et aménagements. Avec ce numéro Spécial Jardins, nous vous proposons une multitude de chemins pour que vous puissiez trouver le vôtre. Nous vous emmenons visiter un jardin contenant jusqu'à 500 variétés de roses, nous vous faisons découvrir comment un ancien parcours de minigolf est devenu l'écrin vert ludique de toute une famille et nous vous présentons cinq jeunes pépiniéristes passionnés. Au programme de ce numéro également : un jardin forestier en Suède, un jardin cottage en Flandre, les plus beaux jardins de Rome, un jardin confortable et vivant... Bref, il y en aura pour tous les amoureux de la vie au vert - de l'amateur à l'expert !

Un numéro en vente dès ce 3 mars en librairie !