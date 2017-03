Ode au printemps au Jardin botanique

Tout au long des vacances de Pâques, vous pourrez venir profiter du renouveau de la nature au Jardin botanique Meise. Petit à petit, les arbres et les arbustes égrainent les premières feuilles qui s'illuminent sous les premiers rayons de soleil en vous offrant une époustouflante palette de coloris printaniers. Ne manquez pas les magnolias rose tendre, jaune ou blanc et les tapis d'anémones de bois ou de jonquilles jaune vif... Sans oublier les floraisons hâtives des arbres qui illumineront vos balades le long des sentiers.

Au programme

Toutes les activités sont incluses dans le ticket d'entrée (sauf le workshop "Empreintes végétales et carnets d'expéditions botaniques" et le brunch de Pâques

Dimanche 2 avril : La cueillette de jonquilles

Accueillez le printemps à la maison!

Composez votre propre bouquet gratuit de jonquilles

Dix jonquilles par famille !

A partir de 13 h

Chaque samedi, dimanche, mercredi et le lundi de Pâques : animations pour enfants au Pachthof

Exprimer sa créativité au Pachthof avec vos enfants.

fabriquer des bombes de graines

faire du popcorn audessus du feu de bois

Tataki-zomé : imprimer des plantes sur textile. Apportez un T-shirt blanc et personnalisez-le avec une jolie impression végétale !

Jeux géants pour enfants : Mikado, Devine la plante secrète!, Labyrinthe...

Grimage pour enfants (uniquement les dimanches et le Lundi de Pâques!)

De 13 à 17 h

Autour du Pachthof

Dimanche 2, 9 et 16 avril : Un dimanche... parmi les floraisons printanières

Les floraisons printanières s'étalent sur quelques semaines et composent au Jardin botanique un véritable festival de couleurs. Un guide vous fera découvrir les fleurs les plus remarquables, les plus colorées ou les plus parfumées du domaine... notamment les magnolias qui sont à leur optimum de floraison.

14 h

Promenade guidée.

Réservations via ce lien

Samedi 8 et Dimanche 9 avril : Workshop "Empreintes végétales et carnets d'expéditions botaniques"

Durant ce stage de deux jours, Sandrine de Borman nous initiera à sa démarche artistique de déambulation, glanage et trace sous forme d'un carnet d'empreintes ou d'un iter. Elle transmettra particulièrement sa technique d'impression des végétaux sur textile, le tataki-zomé. AVec une visite de l'exposition "Carnets d'expéditions botaniques", chacun pourra également compléter son carnet avec la technique de transfert sur tissu d'image de planches d'herbier...

9 h 30 - 16 h

Prix : 120 €

8-9 avril 2017

10-11 juin 2017

23-24 septembre 2017

7-8 octobre 2017

Réservations via via ce lien

Dimanche 16 et Lundi 17 avril : Chasse aux oeufs de Pâques d'or

Venez chercher les oeufs de Pâques d'or! La chasse vous mène vers le lapin de Pâques qui a une petite suprise pour vous.

Pour les enfants

12 h - 17 h

Le livret du parcours est disponible à la caisse.

INFOS

