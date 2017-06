Plantes et nature à l'honneur

Lors de ce week-end exceptionnel, de nombreux visiteurs curieux de découvertes, de rencontres et de surprises vont parcourir le Jardin des Plantes de Pitet. Lors de ce rendez-vous annuel, plantes, outils, créations et produits artisanaux côtoient animations, promenades, visites guidées et conférences.

L'événement sera également l'occasion d'acquérir des plantes principalement indigènes (présence de pépiniéristes et d'horticulteurs spécialisés), de découvrir des produits naturels et de se documenter auprès de nombreux stands d'associations présentes.

Nouveauté !

Cette année, le Parc naturel présentera son nouveau réseau de jardins au naturel, "Les Apis jardins", qui vise à encourager la création de jardins dédiés à la biodiversité et mettre en lien les "eco-jardiniers" par le partage de savoir-faire et de formations. Ce réseau s'appuiera sur une charte qui définit des engagements en matière de jardinage respectueux de l'environnement et encourage la mise en place d'aménagements favorables à la biodiversité.

Animations et conférences

Tout au long du week-end, de nombreuses petites conférences pratiques seront programmées pour éclairer les visiteurs sur la gestion et l'aménagement d'un jardin dans le respect de la nature : aménagement d'un pré fleuri, d'un jardin "zéro phyto", attrait des plantes pour les insectes, pose de nichoirs, etc.

De nombreux spécialistes, dont Marc Knaepen, seront aussi présents pour répondre à toutes les questions. Dans le jardin, les visiteurs pourront découvrir des aménagements faciles à réaliser pour rendre leur jardin plus accueillant pour la faune et la flore.

Les enfants ne seront pas non plus oubliés. De nombreuses animations leur permettront de s'initier à la Nature et de s'éveiller au milieu qui les entoure : atelier de découverte des plantes, découverte de la mare, contes sur la nature.... Des balades à dos d'ânes dans le jardin seront aussi proposées tout au long du week-end. Cette panoplie d'activités laissera aux parents tout le loisir de découvrir les différents stands ou de participer aux visites guidées.

Visites, promenades et autres découvertes

De plus, le Jardin des Plantes de Pitet abrite une magnifique collection de près de 300 plantes indigènes, regroupées pour leurs caractères utilitaires. La Fête des Plantes est un moment privilégié pour prendre part aux visites de cette collection qui auront lieu tout au long du week-end.

D'autres promenades guidées seront également proposées aux alentours du Jardin de Pitet comme celle proposée sur les plantes exotiques envahissantes.

Juste à coté du Jardin des Plantes, le jeune maraîcher, Thomas Bastas (TAirrEau) proposera des visites de son installation en maraîchage biologique et y présentera les techniques employées pour une culture diversifiée et écologique en petites surfaces.

Vous pourrez aussi visiter la vieille forge de 1749, redevenue opérationnelle. Un guide y sera présent tout le week-end et des démonstrations fréquentes auront lieu.

Et pour les gourmands?

Une petite restauration de "cuisine sauvage" vous surprendra en accommodant les saveurs insoupçonnées des plantes qui poussent à nos pieds. L'asbl Du grain au pain sera également présente le dimanche avec son four à bois ambulant pour y faire cuire des pizzas maison. Divers exposants proposeront également des spécialités artisanales.

En pratique

La manifestation aura lieu les

- Samedi 17 juin de 14 h à 19 h

- Dimanche 18 juin de 10 h à 19 h. Au Jardin des Plantes Patrimoniales de Pitet, rue Alice de Donnéa à Fallais, Braives

www.burdinale-mehaigne.be

La participation de 3 € donne accès à l'ensemble des activités d'une journée.

Gratuit pour les moins de 12 ans.