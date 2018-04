Séduire les papillons avec des plantes nectarifères

Une attirance pour les plantes nectarifères

Les plantes nectarifères attirent les papillons comme des aimants. Ils adorent en effet leur nectar, ce liquide visqueux et sucré qui sort des glandes des fleurs de cette espèce. Et tandis qu'un papillon butine dans votre jardin, il s'occupe en passant de la pollinisation de vos plantes. La quantité de nectar dans une fleur varie selon les espèces et peut même être différente d'une variété à l'autre.

Une saison entière

De nombreuses variétés de plantes vivaces à fleurs sont nectarifères. Vous pouvez ainsi rendre votre jardin attrayant pour les papillons et ce, tout au long de la saison. Par exemple, une plante printanière appropriée est la bugle rampante (Ajuga reptans). En été, vous pouvez opter pour les plantes comme l'échinacée pourpre (Echinacea purpurea), la salicaire commune (Lythrum salicaria), la verveine (Verbena bonariensis) ou l'hysope anisée (Agastache). L'aster d'automne (Aster) ou l'orpin (Sedum) séduisent les papillons à la fin de l'été et à l'automne. Les possibilités avec les plantes nectarifères sont infinies. En outre, les variétés énumérées sont vivaces, vous aurez donc plaisir à les retrouver année après année.

Nul n'y résiste

Selon les espèces, le nectar se trouve au coeur ou à l'extérieur de la fleur. On dirait de l'eau, mais si vous le touchez, il colle. Outre des sucres, il contient aussi des vitamines et des protéines, dont ont besoin la plupart des papillons femelles pour pondre des oeufs. Plusieurs plantes nectarifères ne charment pas seulement les papillons, mais aussi les bourdons et les abeilles. Cependant, les papillons, contrairement à leurs camarades à rayures, ont des trompes plus longues qui leur permettent d'aller chercher le nectar dans les fleurs profondes.

Conseils pour un jardin rempli de plantes nectarifères et de papillons

- Observez lors d'une journée ensoleillée à la jardinerie sur quelles plantes nectarifères se posent les abeilles, les bourdons et les papillons. Ce sont là des plantes nectarifères, c'est garanti!

- Mettez ces plantes nectarifères dans un endroit chaud et ensoleillé de votre jardin, car les papillons ont le sang froid et aiment la chaleur.

- Placez plusieurs types de plantes nectarifères dans votre jardin. Ainsi, vous attirerez différentes espèces de papillons. Chaque espèce a ses préférences en matière de fleurs. Soyez créatif!

Source (texte et photos) : iVerde