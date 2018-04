Au travers de 5 jardins inspirants, la journaliste Isabelle Masson-Loodts et le photographe Frédéric Raevens démontrent que jardiner est à portée de toutes les mains et de toutes les bourses ! A la campagne ou en ville, en duo, en famille ou en groupe, dans une friche, sur les murs ou sur un toit, il ne faut pas plus d'un radis pour créer un paradis.

Des jardiniers malins ayant mis en oeuvre plus d'observation, de patience et d'humilité que d'argent, partagent leur expérience, nous expliquent comment produire nos propres semences, réaliser et échanger des boutures, récupérer des matériaux pour construire du mobilier de jardin, s'initier à l'architecture végétale pour structurer l'espace, etc.

Pour compléter ces informations, 64 pages de fiches pratiques détaillent la marche à suivre et les meilleures astuces pour obtenir un jardin esthétique et productif tout en préservant son portefeuille.

Infos :

Un jardin, ça ne coûte presque rien !, Racine, 192 p., 24,95 €