Une Bourse aux Plantes sauvages pour poser un geste écocitoyen et planter local

C'est une tradition dans la commune bruxelloise. Cette Bourse permet aux mains vertes, aux novices et autres aspirants aux jeunes pousses de faire le plein de bonnes idées et de produits. Plusieurs associations seront présentes pour répondre aux questions des visiteurs et conseiller en matière de jardinage urbain, de compostage, de maraîchage ou de tout autre désir d'aménagement de votre espace vert.

Natagora proposera plusieurs activités en rapport avec cette vie sauvage qui ne demande qu'à s'épanouir sur votre balcon ou dans votre jardin. Une restauration bio et équitable calmera les petits creux.

La Bourse aux plantes sauvages de Natagora. Le dimanche 20 novembre de 10 h à 16 h. A Mundo-b, rue d'Edimbourg, 26, 1050 Ixelles. Entrée gratuite. www.natureaujardin.be