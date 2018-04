Une expo de sculptures et fontaines en plein air

Cela fait maintenant des années que Brigitte Danse nous invite découvrir des artistes dont elle aime le travail et la personnalité. Et le rendez-vous ne cesse de se renouveler et de surprendre ! C'est cela que Brigitte apprécie dans l'art : la faculté de rencontres jamais taries, de découvertes et d'échanges.

Pas de clivages de genres, de matières ou de techniques : l'important est de susciter l'émotion, de faire naître le sourire du regard, de créer l'envie de vivre avec une sculpture dans son jardin. L'exposition se révèle sur près de deux hectares entre haies vives et étang, mais chaque jardin privé peut devenir l'écrin de l'une ou l'autre oeuvre, la faire vivre au gré des saisons, l'habiller de l'inattendu de la nature ...

La démarche de Brigitte Danse ainsi que celle des artistes invités implique le lien entre la sculpture, l'environnement et l'humain. En pierre, en terre, en polyester, en acier, en bois, les matériaux et les techniques expriment la Vie, ont aussi le pouvoir de l'imaginer, parfois avec audace, toujours avec sincérité ... de la transcender !

INFOS

Pas à Pas

Louveigné (Sprimont) - Rue d'Adzeux, 16

Du 5 au 27 mai 2018. L'exposition est accessible les samedi et dimanche de 14 à 18 heures, le jeudi 10 et le vendredi 21 mai. Egalement sur rendez-vous.

Entrée : 5 euros

Renseignements sur l'exposition et sur Brigitte Danse : www.brigittedanse.be

Tél. 0474 698 438