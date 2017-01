Une fleur gigantesque et exceptionnelle!

L'arum titan, un tubercule qui en impose

"Nous avions reçu ce tubercule en 2014 de la part du Jardin botanique de Gand", explique l'un des responsables du Jardin. "C'est donc une petite soeur de l'arum titan qui avait fleuri à Gand en 2015. En 2014, notre tubercule pesait 7 kg. Deux ans plus tard, grâce aux soins attentionnés des jardiniers du Palais des plantes et aux conditions climatiques optimales qui règnent au sein de la serre Mabundu, qui abrite les plantes, le tubercule pèse déjà 30 kg ! Il s'agit à l'heure actuelle de notre tubercule le plus imposant. Cette plante a été cultivée à partir d'une graine qui provient directement de son lieu d'origine : l'île indonésienne de Sumatra. La plante qui a fleuri au Jardin botanique Meise en mars provenait du jardin botanique de Bonn. Elle y avait été cultivée à partir d'une bouture d'un arum titan du jardin."

Une floraison étonnante

"Il est d'ores et déjà certain que cette floraison surpassera celle de mars : la fleur mesure déjà 209 cm ; en mars, l'arum titan n'avait pas atteint plus d'1,45 m. Mais la fleur compensait largement cette taille par son élégance. C'est la cinquième fois depuis 2008 que nous assistons à la floraison d'un arum titan au Jardin botanique Meise !"

La floraison de l'arum titan ne durera que 72 h, soit 3 jours durant lesquels le public pourra profiter de cet évènement exceptionnel. Après ces trois jours, la fleur se fanera et il ne sera plus possible de découvrir ce titan végétal avant plusieurs années.

La floraison reste néanmoins un événement exceptionnel qui ne se produit pas chaque année, qui est très court et que peu de jardins botaniques parviennent à atteindre. Avec cet événement, le Jardin botanique Meise saisit également l'opportunité d'attirer l'attention sur les plantes menacées à travers le monde. Il n'y a pas que l'orang-outan qui est menacé à Sumatra, ses voisins végétaux de la forêt tropicale, comme l'arum titan, risquent eux-aussi de disparaître. Il est dès lors très important que les jardins botaniques du monde entier s'unissent pour la conservation de toutes les plantes menacées ou déjà disparues à l'état sauvage.

INFOS

Les informations actualisées sont à découvrir sur le site www.jardinbotaniquemeise.be et via la page facebook https://www.facebook.com/jardinbotaniquemeise2

Pour les visiteurs, le Jardin botanique Meise est ouvert tous les jours à partir de 9 h 30

02 260 09 70, info@jardinbotaniquemeise.be